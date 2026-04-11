Зеленски: Посрещнахме у дома 175 военнослужещи и 7 цивилни след плен в Русия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Украйна е посрещнала у дома 175 военнослужещи и седем цивилни след прекарване на продължително време в плен в Русия, заяви днес президентът Володимир Зеленски, предаде Ройтерс.

„175 войници. Войници от Въоръжените сили на Украйна, членове на Националната гвардия, граничари. Войници, подофицери и офицери. И седем цивилни", заяви той в приложението „Телеграм", предава БТА.

„Нашите войници защитаваха Украйна на различни фронтове: в Мариупол, в Чернобилската АЕЦ, в Донецка, Луганска, Харковска, Херсонска, Запорожка, Сумска, Киевска и Курска области. Сред тях има ранени. Повечето са в плен от 2022 г. Накрая - у дома", допълни президентът.

Руското Министерство на отбраната съобщи също, цитирано от ДПА, за освобождаването на свои 175 военни от украински плен.

„Освен това бяха върнати седем граждани на Русия, които бяха незаконно държани от киевския режим", съобщи министерството, благодарейки на ОАЕ за посредничеството при размяната.

32-часово прекратяване на огъня трябва да започне в 16:00 ч. (местно време – съвпада с българското), за да могат християните в Украйна и Русия да отпразнуват Великден.

Двете страни редовно са разменяли пленници, както и телата на убити войници по време на войната, която продължава повече от четири години.