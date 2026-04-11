Нидерландският външен министър: Турция е ключов съюзник в южния фланг на НАТО

Нидерландският външен министър Том Берендсен, който бе на посещение тази седмица в Турция, заяви, че НАТО остава от ключово значение не само за сигурността на Европа, но и за тази на САЩ, а Турция описа като ключов съюзник в южния фланг на Алианса, пише „Хюриет дейли нюз“, цитиран от БТА.

Берендсен направи на 9 април първото си посещение в Турция, откакто пое този пост, а в рамките на визитата обсъди с турския си домакин Хакан Фидан въпроси на сигурността на Алианса, регионалното напрежение и подготовката на Анкара за домакинство на срещата на върха на НАТО през юли.

Нидерландският външен министър каза, че страната му отдава голямо значение на връзките с Турция и иска да задълбочи сътрудничеството с Анкара.

Берендсен подчерта ролята на Турция за стабилността на южния фланг на НАТО, особено по отношение на борбата с тероризма и регионалната сигурност в по-широк район.

По думите му срещата на върха на НАТО в Анкара ще бъде добра възможност за Алианса да покаже единство и да засили споделянето на отговорността между съюзниците.

Срещата на върха на НАТО в Анкара ще се проведе на 7 и 8 юли, а миналогодишната среща се проведе в Хага, припомня „Хюриет дейли нюз“.

Нидерландският първи дипломат каза, че дебатите за ролята на Вашингтон в НАТО не трябва да засенчват факта, че Алиансът служи и на американските интереси. Берендсен каза, че европейските съюзници, включително Нидерландия, са готови да поемат повече отговорности след призивите на САЩ за по-справедливо споделяне на тежестта.

Външният министър на Нидерландия изрази тревога от регионалната нестабилност, като отбеляза, че не се знае дали отново няма да избухне напрежение след прекратяването на огъня между САЩ и Иран.

Относно Газа, Западния бряг и Ливан нидерландският външен министър посочи, че хуманитарната ситуация остава тревожна и изисква трайно международно внимание. Той призова за оказване на натиск за гарантиране на достъпа на хуманитарната помощ в Газа и Западния бряг и предупреди, че напрежението в Ливан може да задълбочи и без това крехката ситуация там.

Берендсен каза, че Нидерландия следи отблизо развоя на събитията заедно със своите партньори, а войната между Русия и Украйна описа като голяма заплаха за сигурността на Европа, информира „Хюриет дейли нюз“.