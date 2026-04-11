Рецидив с контузия за капитана на "Интер"

Тръмп: Празни танкери се насочват към САЩ, за да се заредят с американски петрол и газ

8676
Доналд Тръмп Кадър: FoxNews

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че голям брой празни петролни танкери се насочват към Съединените щати, за да бъдат натоварени с нефт и газ, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

В публикация в социалната мрежа "Трут Соушъл" Тръмп посочи, че става дума за едни от най-големите танкери в света, които пътуват към САЩ, за да се снабдят с "най-добрия и най-качествен" петрол и газ.

Тръмп подчерта, че САЩ разполагат с повече петрол от следващите две най-големи икономики, взети заедно, както и с по-високо качество на суровината.

"Огромно количество напълно празни петролни танкери, някои от които са сред най-големите в света, в момента се отправят към Съединените щати, за да се заредят с най-добрия и "най-сладък" петрол и газ в света. Ние разполагаме с повече петрол, отколкото следващите две по големина петролни икономики взети заедно, и то с по-високо качество", гласи публикацията на американския президент.

Изявлението му идва на фона на среща между американски и ирански представители в Исламабад, насочена към прекратяване на шестседмичния конфликт между двете страни.

По-рано през седмицата Тръмп заяви, че Иран не трябва да налага такси на танкерите, преминаващи през Ормузкия проток, чиято блокада доведе до сериозни сътресения в глобалните енергийни доставки.

