Пакистан изпрати изтребители в Саудитска Арабия по силата на договор за отбрана

Пакистан е изпратил изтребители и други военни сили в Саудитска Арабия, за да подсили сигурността й по силата на договор за отбрана между двете страни, съобщи днес саудитското министерство на отбрана, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Разполагането на войските следва вълна от ирански атаки срещу кралството в Персийския залив през последните седмици, които засегнаха ключова енергийна инфраструктура и отнеха живота на саудитски гражданин.

Рияд и Исламабад подписаха договор за взаимна отбрана през септември 2025 г., с който двете страни се ангажираха да третират всяка агресия срещу една от тях като атака срещу двете. Това значително задълбочи партньорството в областта на сигурността, което съществува от десетилетия.

Министерството на отбраната на Саудитска Арабия заяви в изявление, че пакистански изтребители и самолети за поддръжка са пристигнали във въздушната база "Крал Абдулазиз" в източната провинция на страната.

Рияд посочи, че разполагането на пакистанските сили има за цел да укрепи съвместното сътрудничество в областта на отбраната и да подкрепи регионалната и международната сигурност и стабилност.

Пакистан отдавна предоставя военна подкрепа на кралството, включително чрез обучение и консултантски мисии, докато Саудитска Арабия неколкократно се е намесвала, за да подкрепи Пакистан финансово по време на периоди на икономически затруднения, посочва Ройтерс.

Министърът на финансите на Саудитска Арабия Мохамед ал Джадаан беше в Пакистан в петък, за да демонстрира икономическа подкрепа за страната, съобщи източник, запознат със ситуацията.

През 2018 г. Рияд обяви пакет от помощи на стойност 6 млрд. долара за Пакистан, включващ депозит от 3 млрд. долара в централната банка и доставки на петрол на стойност 3 млрд. долара с отложено плащане, припомня Ройтерс.