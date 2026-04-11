Започнаха мирните преговори между САЩ и Иран в Исламабад

Мирните преговори между Съединените щати и Иран започнаха в Исламабад, съобщиха Ройтерс и ДПА, позовавайки се на пакистански правителствени представители.
Информацията бе потвърдена и от обществените телевизии на Иран и Пакистан, информира БТА.
В разговорите участват пакистански посредници, като не е ясно дали делегациите от Вашинтон и Техеран се срещат директно или комуникират чрез посредниците.
Преди началото на преговорите делегациите на САЩ и Иран проведоха срещи с пакистанския премиер Шехбаз Шариф и други високопоставени официални лица.