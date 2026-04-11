Политици, бизнесмени и турооператори настояват да има война с ракети-фойерверки на остров Хиос

Политици, бизнесмени и туроператори от гръцкия остров Хиос поискаха традиционната „война с ракети-фойерверки“ за Великден да се състои и тази година въпреки неотдавнашната акция на полицията срещу нелегална работилница за фойерверки, където избухна пожар и бяха ранени няколко души, съобщава в. „Катимерини“, цитиран от БТА.

В публикация в социална мрежа кметът на Хиос Янис Малафис сподели своя снимка с депутатите Нотис Митаракис от партия Нова демокрация и Ставлос Михаелидис от ПАСОК, както и с представители на бизнеса и на туристическия сектор на острова, които призовават традиционната битка с ракети-фойерверки да се състои, съобщава „Катимерини“.

По традиция в съботата преди Великден в село Вронтадос на остров Хиос се устройва своеобразна битка с ракети-фойерверки. Групи от две съперничещи си църковни енории устройват лагери на високи места и насочват самоделни ракети към камбанариите на църквите „Агиос Маркос" и „Панагия Еритиани", намиращи се на два срещуположни хълма.

Веднага след полунощ, когато се чува възгласът „Христос Анести“ („Христос воскресе“), от двата лагера започват да се изстрелват ракети, които създават впечатляваща атмосфера от звук и светлина. Целта е да бъде уцелена камбанарията на срещуположната църква. Камбанариите предварително са защитени с дървени дъски, като подобна защита имат и намиращите се в близост сгради.

„Традицията на войната с ракети се подкрепя от всички на острова от десетилетия“, посочва кметът на Хиос Янис Малафис, като уточнява, че предварително се предриемат мерки за безопасност.

Призивът на местната общност идва след като в понеделник полицията арестува седем души, които пострадаха при пожар в нелегална работилница за фойерверки, подготвяща се за традиционната война с ракети. Четирима от арестуваните - трима мъже и една жена, получиха изгаряния от втора степен при пожара, избухнал на Цветница.

Гръцките власти са иззели хиляди пиротехнически изделия и са арестували общо 93 души след проверки в страната преди Великден.