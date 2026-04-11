Опозиционната ТИСА води значително пред партията на Орбан

Опозиционната партия ТИСА, водена от Петер Мадяр, има значителна преднина според последните социологически проучвания преди парламентарните избори в Унгария утре, показват данни от няколко независими агенции, цитирани от БТА.

Според последните анкети формацията на Мадяр има значителна преднина пред управляващата партия ФИДЕС на премиера Виктор Орбан, като разликата варира в зависимост от изследването. Някои проучвания отчитат значително предимство за ТИСА, включително двуцифрена разлика сред решилите да гласуват избиратели.

Други сондажи обаче показват по-оспорвана картина или дори преднина за управляващите, което подчертава силната поляризация и разминаванията между различните социологически агенции в страната.

Наред с двете водещи политически сили, шанс за влизане в парламента имат и по-малки партии като „Наша родина“ и Демократична коалиция, подкрепата за които се движи около изборния праг от 5 процента.

Изборите утре се смятат за най-сериозното предизвикателство за Виктор Орбан от идването му на власт през 2010 г., тъй като резултатите може да доведат до значителна промяна в политическия курс на страната.

Очаква се избирателната активност да бъде висока, а окончателният резултат остава трудно предвидим на фона на динамичната предизборна ситуация и големия дял на колебаещи се избиратели.

Според анализ на базирания в Будапеща мозъчен тръст Институт „Републикон“, цитиран от унгарската новинарска агенция МТИ, проучванията преди вота показват „особено висока готовност“ за гласуване. Рекордът на избирателната активност е отбелязан през 2002 г., когато тя е съответно 70,5% и 72,5% в двата тура (с промяна на закона от 2014 г. парламентарните избори в Унгария започват да се произвеждат в един тур).

Този рекорд може да бъде разбит утре, след като избирателната активност „явно се движи в тандем със залога на изборите“ и „през 2026 г. и двете основни партии отдават по-голямо значение от изборите, от когато и да е било преди“, се посочва в анализа.