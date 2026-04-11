Тръмп: Американските сили разчистват Ормузкия проток

7672
Ормузкият проток

Американският президент Доналд Тръмп заяви днес в социалните медии, че военните на САЩ са започнали да разчистват Ормузкия проток и че всички ирански кораби за полагане на мини са потопени, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Сега започваме процеса на разчистване на Ормузкия проток“, написа Тръмп в публикация в социалните медии, добавяйки, че „всичките 28 ирански съдове за полагане на мини лежат на дъното на морето“.

Тръмп многократно е заявявал, че американските сили са унищожили военноморските и военновъздушните сили на Иран, като същевременно са нанесли тежки удари на неговата ядрена програма и програмата за балистични ракети.

Но страхът от ирански атаки срещу корабоплаването през последните няколко седмици на практика затвори Ормузкия проток - критичен канал за световни доставки на петрол, което на свой ред доведе до сътресения на световните енергийни пазари.

