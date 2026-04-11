Примирието в Украйна е под съмнение, след като Русия продължава атаките с дронове

Русия продължава да нанася удари с дронове по украински позиции, въпреки влязлото този следобед в сила великденско примирие, обявено от Кремъл, предаде Асошиейтед прес, като цитира изявление на Серхий Колесниченко, офицер по комуникациите на 148-ма артилерийска бригада.

Агенцията отбелязва, че това хвърля съмнение върху устойчивостта на прекратяването на бойните действия, информира БТА.

„Прекратяването на огъня не се спазва от руската страна“, според Колесниченко.

Той допълни, че докато артилерийският огън е спрял в сектора на действие на неговата бригада, на мястото, където се срещат границите на Донецка, Днепропетровска и Запорожка области, руските сили продължават да използват дронове, за да нанасят удари по украински позиции.

Украинските сили отговарят с „тишина на тишината и със стрелба на стрелбата“, добави той.

Руският президент Владимир Путин обяви вчера 32-часово великденско примирие, нареждайки на руските сили да спрат военните действия от 16:00 часа (местно време, съвпада с българското) до утре в полунощ.