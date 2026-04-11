Нови арести в Гърция за самоделни фойерверки часове преди шумните празненства за Великден

Само няколко часа преди традиционните шумни празненства с фойерверки в полунощ в православната Велика събота гръцката полиция извърши нови арести в цялата страна в опит да се сложи край на този незаконен обичай, съобщава в. „Катимерини“, цитиран от БТА.

На остров Саламис в близост до Атина двама заподозрени на възраст 70 и 69 години бяха задържани, след като у тях бяха открити около 2000 фойерверка, пиратки и сигнални ракети, съобщи днес полицията.

В град Елевсина, западно от столицата, полицаи задържаха 44-годишен мъж за това, че е запалил фойерверк на площада. При претърсване на дома му бяха открити още стотици неизползвани фойерверки, които бяха конфискувани.

Полицията също така извърши един арест в Ливадия в Централна Гърция и конфискува около 4000 фойерверка, а 44-годишна жена бе задържана на остров Лерос в югоизточната част на Егейско море за продажба на фойерверки.

Десетки хора бяха арестувани в цяла Гърция през последните седмици, включително непълнолетни, по обвинения в производство на големи количества фойерверки у дома. Полицията подчертава, че този обичай е както незаконен, така и опасен.

Според гръцката традиция шумът от фойерверките и пиратките, които се запалват пред църквите точно по време на службата за Възкресение, трябва да прогони злите духове. Обичаят може да доведе до сериозни наранявания както сред хората, които използват фойерверки, така и сред минувачите.