Мерц се среща с партньорите си преди преговорите в неделя за цените на горивата

Лидерите на политическите сили в германското коалиционно правителство се срещат в Берлин за по-нататъшни преговори относно кризата с цените на енергията и предстоящата програма за реформи на коалицията, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Вестникът с голям тираж "Билд" съобщи за срещата между канцлера Фридрих Мерц от Християндемократическия съюз (ХДС), лидера на баварската сестринска партия на ХДС Маркус Зьодер от Християнсоциалния съюз (ХСС) и двамата лидери на Социалдемократическата партия (ГСДП) Ларс Клингбайл и Барбел Бас.

Срещата се провежда във "Вила Борзиг" на министерството на външните работи в северната част на столицата.

Преговорите за цените на енергията и планираните данъчни и социални реформи ще продължат през уикенда, като за неделя е насрочена разширена среща на високо равнище, обявена по-рано.

Не е ясно дали и под каква форма ще бъдат обявени евентуалните резултати, но това вероятно няма да се случи преди понеделник.

По-рано днес Клингбайл, който е едновременно министър на финансите и вицеканцлер, продължи да настоява за държавна намеса за справяне с високите цени на енергията.

"Най-ефективното нещо в момента е намесата на пазара. Виждаме това в други европейски страни", заяви Клингбайл пред вестник "Зюддойче Цайтунг“ .

"Мисля, че и ние трябва да имаме смелостта да направим същото", добави той, като повтори призива си за въвеждане на данък върху извънредните печалби, по-ниски данъци върху енергията и таван на цените на горивата.

Тези предложения срещат съпротива от страна на министърката на икономиката Катерина Райхе от ХСС и се разглеждат скептично и от Мерц от ХДС. ХДС/ХСС е партията с мнозинство в коалицията.

Вчера Райхе публично и остро отхвърли предложенията на лидера на ГСДП, което от своя страна разгневи Мерц. Канцлерът е "разтревожен от публичния спор и призова министър Райхе да прояви сдържаност", съобщиха източници, близки до Мерц, пред ДПА.

Междувременно цените на бензина в Германия се покачват стремително през последните седмици, след като сраженията в Иран на практика спряха преминаването на петролни танкери през ключовия Ормузки проток.

Правителството въведе мярка, ограничаваща повишаването на цените по бензиностанциите само до веднъж на ден, но тази политика не успя да понижи разходите за шофьорите, като след влизането ѝ в сила миналата седмица бяха регистрирани рекордни нива.

Междувременно няколко асоциации от транспортния сектор предупредиха Мерц в отворено писмо, публикувано днес, че енергийната криза тласка много компании към ръба.

"С избухването на войната в Иран и последвалата петролна криза секторите, които представляваме, са изправени пред непреодолими предизвикателства", се казва в писмото.

Групите призоваха Мерц да действа бързо по отношение на кризата с цените, като отбелязаха, че спедиторите, логистичните компании, автомобилните превозвачи, както и операторите на автобуси, таксита и коли под наем са тежко засегнати.

Моника Шницер, която председателства съвет от икономически експерти, консултиращ германското правителство, също се обяви против държавната намеса в цените на горивата, като заяви, че хората трябва да карат по-малко или поне по-бавно, тъй като петролът е оскъден.

"Петролът е оскъден, трябва да намалим потреблението", заяви тя пред вестник "Нойе Оснабрюкер Цайтунг".

Шницер, която е икономист в Университета "Лудвиг Максимилиан" в Мюнхен, заяви, че повечето хора могат да се справят с по-високите цени на горивата.

"Трябва да се откажем от идеята, че държавата винаги поема ударите за всички. Трябва да се помага само на онези, които наистина се нуждаят от това", каза тя.