Ирак избра кюрдския политик Низар Амиди за президент

Иракският парламент гласува днес за избирането за президент на Низар Амиди, политически представител на една от двете основни кюрдски партии в страната - пет месеца след парламентарни избори, които не доведоха до твърдо мнозинство, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Изборът му идва на фона на войната между САЩ и Израел срещу Иран. Ирак се оказа в центъра на конфликта, като подкрепяни от Иран местни милиции предприеха атаки срещу американски бази и дипломатически съоръжения, както и срещу критична енергийна инфраструктура. Междувременно САЩ и Израел извършиха въздушни удари, насочени към милициите, някои от които убиха членове на иракската армия.

Войната и затварянето на Ормузкия проток от Иран също до голяма степен спряха износа на петрол, от който зависи икономиката на Ирак.

Амиди, член на политическото бюро на ПП „Патриотичен съюз на Кюрдистан“, победи останалите кандидати, сред които и настоящият външен министър на Ирак Фуад Хюсеин, който беше избран от съперничещата Кюрдска демократична партия.

По правило президентът на Ирак винаги е кюрд, докато по-влиятелният министър-председател е шиит, а председателят на парламента е сунит.

Гласуването за избор на президент се проведе повече от два месеца след срока по конституция, която изисква президентът да бъде избран в рамките на 30 дни след първата сесия на новоизбрания парламент.

Според иракската конституция, президентът има 15 дни, за да възложи на най-големия парламентарен блок задачата да сформира правителство. Доминиращият блок - Шиитската координационна рамка - състоящ се от коалиция от близки до Иран партии, обяви през януари, че ще номинира бившия иракски премиер Нури ал Малики, въпреки противопоставянето на Вашингтон.