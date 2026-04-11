Извадиха телата на двама загинали под срутената сграда в Кипър

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Кипърските спасителни отряди извадиха телата на двама загинали изпод развалините на рухналата част от триетажна сграда в източно предградие на Лимасол, съобщиха властите. Мащабната спасителна операция продължава.

Четирима души, ранени при срутването на цялата източна част на сградата, са откарани в болница, но здравето им е извън опасност, съобщиха тази вечер от областната управа, информира БНР.

В сградата, в която е имало 11 апартамента, са живели чужденци от трети страни, като според предварителните данни те са били близо 20 души. Според свидетели някои от жителите са успели да избягат навреме, други са отсъствали по време на срутването.

От местната управа заявиха, че жилищната сграда е била обявена за опасна. На собствениците са били изпращани писма с предупреждение за съществуващия проблем и необходимия ремонт.

В мащабната спасителна операция, която тече от ранния следобед, участват екипът за спешно реагиране, сили на полицията, Гражданска защита, противопожарната охрана, местните власти, Бърза помощ. Разположена е и необходимата техника за отстраняване на развалините и за поддържане на останалата част от жилищната сграда.