ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Макрон преговаря с иранския президент, иска отваря...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22647986 www.24chasa.bg

Извадиха телата на двама загинали под срутената сграда в Кипър

Срутена сграда. Снимката е илюстративна. СНИМКА: Екс/yapi_isleri

Кипърските спасителни отряди извадиха телата на двама загинали изпод развалините на рухналата част от триетажна сграда в източно предградие на Лимасол, съобщиха властите. Мащабната спасителна операция продължава.

Четирима души, ранени при срутването на цялата източна част на сградата, са откарани в болница, но здравето им е извън опасност, съобщиха тази вечер от областната управа, информира БНР.

В сградата, в която е имало 11 апартамента, са живели чужденци от трети страни, като според предварителните данни те са били близо 20 души. Според свидетели някои от жителите са успели да избягат навреме, други са отсъствали по време на срутването.

От местната управа заявиха, че жилищната сграда е била обявена за опасна. На собствениците са били изпращани писма с предупреждение за съществуващия проблем и необходимия ремонт.

В мащабната спасителна операция, която тече от ранния следобед, участват екипът за спешно реагиране, сили на полицията, Гражданска защита, противопожарната охрана, местните власти, Бърза помощ. Разположена е и необходимата техника за отстраняване на развалините и за поддържане на останалата част от жилищната сграда.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

Водещи новини

Предвестник на седмицата: В деня за размисъл - колекционерски брой на “24 часа”