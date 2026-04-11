ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Два американски военни кораба са преминали през Ор...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22647990 www.24chasa.bg

Два кръга преговори са се състояли между Иран и САЩ, трети - тази вечер или утре

2612
Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс пристига за срещата с пакистанския премиер Шехбаз Шариф в Исламабад, Пакистан, за разговори за Иран. СНИМКА: РОЙТЕРС

Иранската държавна телевизия съобщи, че в пакистанската столица Исламабад са се състояли два кръга мирни преговори между Ислямската република и САЩ и че трети кръг "вероятно ще се проведе тази вечер или утре", предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Експертите от двете страни обменят текстове", за да постигнат мирно споразумение, което да надхвърли двуседмичното примирие, влязло в сила в сряда, уточни телевизията. Тя се позова на източник "близък до иранските преговарящи".

По-рано днес двама пакистански представители разкриха пред АФП под условие за анонимност, че са се провели две последователни сесии по време на тези преговори, които се провеждат на ниво, безпрецедентно за двете враждуващи страни от Ислямската революция през 1979 г. Един от тези представители спомена за "сърдечна атмосфера" по време на преговорите в Исламабад.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

Водещи новини

