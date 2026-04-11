Два кръга преговори са се състояли между Иран и САЩ, трети - тази вечер или утре

Иранската държавна телевизия съобщи, че в пакистанската столица Исламабад са се състояли два кръга мирни преговори между Ислямската република и САЩ и че трети кръг "вероятно ще се проведе тази вечер или утре", предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Експертите от двете страни обменят текстове", за да постигнат мирно споразумение, което да надхвърли двуседмичното примирие, влязло в сила в сряда, уточни телевизията. Тя се позова на източник "близък до иранските преговарящи".

По-рано днес двама пакистански представители разкриха пред АФП под условие за анонимност, че са се провели две последователни сесии по време на тези преговори, които се провеждат на ниво, безпрецедентно за двете враждуващи страни от Ислямската революция през 1979 г. Един от тези представители спомена за "сърдечна атмосфера" по време на преговорите в Исламабад.