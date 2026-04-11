Два американски военни кораба са преминали през Ормузкия проток

Американските въоръжени сили съобщиха, че два от техните военни кораби са преминали през Ормузкия проток като част от план за започване на разминирането на този морски коридор, ключов за световната търговия с петрол, предадоха Ройтерс и Асошиейтед прес, цитирани от БТА.

Изпращането на корабите през пролива е имало за цел "да се създадат условия за разминиране на Ормузкия проток", съобщи в Екс Централното командване на САЩ.

Разрушителите (ескадрени миноносци) "Франк Питърсън" и "Майкъл Мърфи" преминаха през Ормузкия проток "като част от по-широка мисия, целяща да гарантира, че протокът е напълно очистен от морски мини, поставени по-рано от иранския Корпус на гвардейците на ислямската революция", според същия източник.

"Днес започнахме процеса по създаване на нов проход и скоро ще споделим този безопасен маршрут с морската индустрия, за да насърчим свободния поток на търговията", заяви в изявление адмирал Брад Купър, ръководител на Централното командване.

По-рано днес президентът на САЩ Доналд Тръмп публикува в социалните медии, че американските въоръжени сили са започнали разминирането на пролива Хормуз и че всички ирански кораби за поставяне на мини са били потопени.