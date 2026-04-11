ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Барса" дръпна с 9 т. на върха в Испания след 4:1 ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22648072 www.24chasa.bg

Ирански медии: САЩ отправят "прекомерни изисквания" за Ормузкия проток

4140
Ормузкият проток Снимка: КАДЪР: Google Maps

Иранските медии твърдят, че по време на преките преговори в Исламабад за постигане на трайно примирие във войната в Близкия изток САЩ отправят "прекомерни изисквания" по отношение на Ормузкия проток, предаде Франс прес.

Според информационната агенция Фарс Вашингтон "поставя прекомерни изисквания по отношение на пролива", както и "неприемливи изисквания по редица други въпроси".

Според агенция "Тасним" "американската делегация е възпрепятствала напредъка на преговорите с обичайните си прекомерни искания". Въпросът за Ормузкия проток "е една от темите, по които има сериозни разногласия".

По-рано ирански медии съобщиха, че военноморските сили на страната са предупредили американски военен кораб да не преминава през Ормузкия проток, заплашвайки го с нападение, предаде ДПА.

Иранската делегация, която започна преговори със САЩ в Исламабад, подаде оплакване до посредника Пакистан и поиска американският военен кораб да напусне пролива. 

В същото време американските въоръжени сили съобщиха за преминаването на два техни кораба през протока.

Четете още

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

Водещи новини

