Албанският премиер Еди Рама обеща петкратно увеличение на пенсиите до 2030 г.

Албанският премиер Еди Рама заяви, че неговото правителство е изготвило бюджетен план за постепенно увеличение на пенсиите, който предвижда петкратното им увеличение до 2030 г., предаде агенция АТА, цитирана от БТА.

Пенсиите в Албания са сред най-ниските в Европа, като от началото на 2026 г. средната пенсия е между 180 и 230 евро.

Говорейки на среща с пенсионери в южния град Берат в петък, премиерът Еди Рама заяви, че дългосрочният план на правителството предвижда преминаване от ограничени фискални възможности към устойчив модел на растеж на пенсиите. Рама отбеляза, че увеличението на пенсиите в Албания е било ограничено исторически от структурни слабости в системата за социално осигуряване и икономическите предизвикателства в миналото.

„От самото начало пенсионерите са приоритет за мен и за нас, но увеличението на пенсиите винаги е било най-трудната задача“, коментира Еди Рама, цитиран от АТА.

Албанският премиер заяви, че пенсиите ще продължат да нарастват всяка година, като дългосрочният план предвижда удвояването им през 2027 г., утрояване през 2028 г. и т.н., а до 2030 г. пенсиите следва да са нараснали пет пъти.