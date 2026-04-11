Нетаняху: Израел унищожи иранската ядрена програма и програмата за балистични ракети

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви снощи, че страната му е "унищожила" иранската ядрена програма и програмата за балистични ракети по време на ударите срещу Ислямската република, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Успяхме да унищожим ядрената програма и ракетната програма" на Иран, заяви той в телевизионно обръщение в момент, когато в Исламабад се провеждат преговори между Вашингтон и Техеран.

Войната срещу Техеран отслаби и иранските лидери и техните регионални съюзници, добави той.

"Те искаха да ни задушат, а (сега) ние ги задушаваме. Те ни заплашваха с унищожение, а сега се борят за оцеляването си", подчерта Нетаняху.