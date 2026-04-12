Днес унгарците гласуват за парламент

1460
Днес унгарците гласуват за парламент. СНИМКА: Пиксабей

Днес унгарците ще гласуват на парламентарни избори, които се смятат за едни от най-важните в страната през последните години, съобщи БТА. 

Вотът се произвежда на фона на оспорвана надпревара между управляващата коалиция ФИДЕС на премиера Виктор Орбан и опозиционната партия ТИСА на Петер Мадяр. Изборите са определяни от коментатори като ключови не само за вътрешнополитическото развитие на страната, но и за отношенията ѝ с ЕС. 

Социологическите проучвания в навечерието на вота показваха разнопосочни резултати – според част от тях ТИСА има преднина, докато обвинявани във връзки с правителството агенции дават преимущество на управляващите, което прави изхода от изборите трудно предвидим. 

Избирателните секции отвориха в 6 ч. тази сутрин (7 ч. българско време), като гласуването ще продължи до 19 ч. вечерта (20 ч. българско време). Изборният процес в Унгария е изцяло хартиен, като гласовете се преброяват на място в избирателните секции и резултатите се отразяват в официални протоколи.

Очаква се висока избирателна активност на фона на засиления обществен интерес и поляризацията по време на предизборната кампания.  Резултатът от изборите ще определи състава на 199-местното Национално събрание.

Тези парламентарни избори са десетите в Унгария след промените през 1989–1990 г. и са смятани повратен момент за политическата система в страната. 

Първите прогнозни резултати се очаква да бъдат официално оповестени след края на изборния ден.

Четете още

Още от Европа

Водещи новини

Предвестник на седмицата: В деня за размисъл - колекционерски брой на “24 часа”