Френският президент Еманюел Макрон ще посети Гърция

Френският президент Еманюел Макрон ще посети Атина на 24 и 25 април. Това съобщи електронното издание на гръцкия вестник „Катимерини“, пише БТА.

Очаква се по време на посещението да бъде подновено споразумението за стратегическо партньорство между двете страни в отбраната и сигурността, което изтича тази година.

Гърция купува много военни системи и оръжия от Франция, включително фрегати и изтребители, напомня „Катимерини“.

Гърция е също така сред групата френски съюзници, в които Париж обяви, че ще позволи временно разполагане на свои самолети, въоръжени с ядрено оръжие, като част от нова стратегия, насочена към засилване на независимостта на Европа, пише вестникът.