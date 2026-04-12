Пакистан ще продължи да помага за мирните преговори между САЩ и Иран

Пакистан ще продължи да подпомага мирните преговори между САЩ и Иран, заяви външният министър Ишак Дар, предаде ДПА, съобщи БТА.

Преговорите, проведени в Исламабад с участието на пакистански официални лица в ролята на посредници, започнаха в събота, но приключиха без постигане на споразумение.

"Пакистан е играл и ще продължи да играе своята роля за улесняване на взаимодействието и диалога между Ислямска република Иран и Съединените американски щати в следващите дни", заяви Дар в изявление.

"Наложително е страните да продължат да спазват ангажимента си за прекратяване на огъня", добави той.

"Надяваме се, че двете страни ще продължат с позитивния дух, за да бъде постигнат траен мир и просперитет за целия регион и отвъд него", каза той.

Иран и САЩ постигнаха съгласие по редица въпроси, но по 2–3 важни теми мненията се разминаха, заяви говорителят на иранското министерство на външните работи Есмаил Багаи, предаде ТАСС.

"По редица въпроси беше постигнато взаимно разбирателство, но по 2-3 важни въпроса мненията се разминаха и в крайна сметка преговорите не доведоха до споразумение", цитира думите му агенция Тасним.

"В тези преговори бяха добавени някои нови теми, като например темата за Ормузкия проток, и всяка от тях има своята сложност", отбеляза той.

Според Багаи преговорите са протекли "в атмосфера на недоверие и подозрения".

"Естествено, че от самото начало не трябваше да се очаква, че за една сесия ще успеем да постигнем споразумение. Никой не очакваше такова нещо", посочи той. "Този кръг от преговорите беше най-продължителният за тази година и продължи общо 24 или 25 часа", допълни той.