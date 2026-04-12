Виетнам удължава данъчните облекчения за горива до края на юни

Виетнам ще удължи действието на данъчните облекчения за горивата до края на юни. Целта е стабилизиране на пазара заради войната между САЩ и Иран, цитирана от Ройтерс, информира БТА.

Приета е резолюция за временно премахване на данъка за опазване на околната среда и на специалния данък върху потреблението на горива.

Тази мярката е в сила още от края на март.

Това ще доведе до намаление на бюджетните приходи с около 273,4 млн. долара на месец.

Цените на горивата във Виетнам се повишиха значително след началото на военния конфликт на САЩ и Израел срещу Иран в края на февруари. Според данни на "Петролимекс" (Petrolimex) бензинът е поскъпнал с около 17 на сто, а дизелът – със 70 на сто.

Поскъпването на горивата оказва натиск върху инфлацията в страната. През март потребителските цени се увеличиха с 4,65 на сто на годишна база, основно заради ръста на транспортните разходи. Това поставя под натиск целта на правителството да ограничи инфлацията до 4,5 на сто през 2026 г.