Пилотите на „Луфтханза“ ще стачкуват в понеделник и вторник

Пилотите на германската авиокомпания „Луфтханза“ ще стачкуват в понеделник и вторник.

Тя започне от 00:01 ч. в понеделник и да продължи до 23:59 ч. във вторник, съобщава БТА.

Към протестни действия са призовани членовете на синдиката в „Дойче Луфтханза“ (Deutsche Lufthansa AG), „Луфтханза Карго“ (Lufthansa Cargo AG), „Луфтханза СитиЛайн“ (Lufthansa Cityline GmbH) и „Юроуингс“ (Eurowings GmbH).

„Въпреки съзнателното отказване от стачни действия по време на великденските празници, сериозни предложения не бяха направени. През този период нямаше нито реакция, нито видима готовност за преговори от страна на работодателите“,обясни президентът на синдикалната организация Андреас Пинейро.

Според профсъюза нито „Дойче Луфтханза“, нито „Луфтханза Карго“ са представили предложение за фирмена пенсионна схема. „Луфтханза СитиЛайн“ не е предложила приемлив нов колективен трудов договор за възнагражденията, а предложението на „Юроуингс“ за пенсионна схема е определено като неприемливо.

От „Ферайнигунг Кокпит“ подчертаха, че остават отворени за преговори. „Работодателите имат възможност по всяко време да предотвратят стачката, като представят предложения, подходящи за преговори. Стачката винаги е последното средство“, заяви Пинейро, като добави, че профсъюзът е наясно със затрудненията за пътниците и наземния персонал.

На фона на ситуацията в Близкия изток от стачката са изключени полетите на „Луфтханза“ и „Луфтханза СитиЛайн“ от Германия до редица държави в региона, включително Азербайджан, Египет, Бахрейн, Ирак, Израел, Йемен, Йордания, Катар, Кувейт, Ливан, Оман, Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства.

При „Юроуингс“ стачката ще засегне всички полети, излитащи от германски летища в периода на протестните действия.

В петък стачка проведе кабинният персонал на „Луфтханза“, след като преговорите с работодателя не доведоха до резултат. Германският профсъюз на стюардите УФО (UFO) обяви неподчинението, което доведе до стотици отложени полети въпреки редица допълнителни полети по вътрешни и международни линии, които превозвачът осигури.