ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22648712 www.24chasa.bg

Полицаи застреляха мъж, нападнал с мачете хора на гара в Ню Йорк

2640
Ню Йорк СНИМКА: Pixabay

Въоръжен с мачете мъж нарани трима души на метростанцията Гранд Сентръл в Ню Йорк, преди да бъде смъртоносно прострелян от полицаи, съобщи Би Би Си, информира БТА.

Нападателят наранил 84-годишен мъж и 65-годишен мъж по главите и лицата им, а 70-годишна жена била с порязвания по рамото на перон на метрото.

Полицията съобщи, че нападателят, идентифициран като 44-годишния Антъни Грифин, е игнорирал многократните искания да хвърли оръжието и се е нарекъл Луцифер.

Властите заявиха, че нямат съмнение за връзка с тероризъм в инцидента, който е довел до отклоняване на влаковете.

Губернаторът на Ню Йорк Кати Хочул заяви в изявление, че "невинни хора са били нападнати в безсмислен акт на насилие".

Кметът на Ню Йорк Зохран Мамдани похвали служителите за бързата им реакция и заяви, че ще бъдат публикувани записи от полицейските камери на инцидента. 

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

MILA.BG

Последно от

