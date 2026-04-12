Гърция конфискува 229 луксозни суперколи с чуждестранни регистрации

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Общо 229 луксозни суперколи с чуждестранни регистрационни номера са били конфискувани в Гърция при мащабна акция на властите, насочена срещу нарушения, свързани с данъчното законодателство и неправомерно използване на автомобили.

Сред иззетите превозни средства фигурират автомобили от водещи световни марки като Lamborghini, Porsche, Mercedes-Benz, Bentley, Audi и Ferrari. По предварителни оценки стойността им надхвърля 10 милиона евро.

Стойността на някои от автомобилите достига до 750 000 евро за брой, което показва мащаба на проверките и високия клас на засегнатите превозни средства.

По данни на властите, акциите са част от засилен контрол върху използването на автомобили с чужда регистрация от лица, които реално пребивават постоянно в страната, с цел избягване на данъци и такси.

Към момента няма официална информация дали сред конфискуваните автомобили има такива с българска регистрация.

Гръцките власти заявяват, че подобни проверки ще продължат и занапред като част от усилията за ограничаване на нарушенията и повишаване на събираемостта на приходите.