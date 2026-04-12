Рядка комета ще бъде видима за първи път от 170 000 години

Кометата C/2025 R3 (Pan-STARRS) ще премине през вътрешната част на Слънчевата система за първи път от праисторически времена, давайки на хората рядък шанс да видят това небесно тяло.

Тя е открита на 7 септември 2025 г. от системата Pan-STARRS в Халеакала, Хавай, и обикаля около Слънцето веднъж на всеки 170 000 години — което прави появата ѝ изключително рядка, пише "Ню Йорк Поуст".

През следващите дни кометата ще става все по-ярка, докато се приближава към вътрешната Слънчева система, което ще улесни наблюдението ѝ. Най-близката ѝ точка до Слънцето (перихелий) ще бъде на 19 април.

Тя обаче няма да се приближи прекалено — само на около 0,5 астрономически единици (половината от разстоянието между Земята и Слънцето), което означава, че няма да се разпадне като някои други „слънцегрейни" комети.

Най-близо до Земята кометата ще бъде на 27 април, когато ще е и най-ярка — но за съжаление тогава няма да може да се наблюдава от Северното полукълбо.

Как да я видите?

Най-добрият период за наблюдение е между 10 и 20 април, когато кометата става по-ярка, но все още не е скрита от слънчевата светлина.

В този период наблюдателите от Северното полукълбо трябва да гледат ниско над източния хоризонт около час и половина преди изгрев.

Кометата се намира в съзвездието Пегас, близо до т.нар. Голям квадрат на Пегас — четири ярки звезди: Scheat, Alpheratz, Markab и Algenib.

Търсете размито, дифузно сияние (кома), евентуално с оформяща се опашка, която може да стане по-видима с приближаването към Слънцето.

Въпреки че може да се види с просто око, бинокъл с увеличение 10×50 ще помогне значително, особено при зазоряване.