Анди Гарсия на 70 г.: Емигрантът от Куба, който се влюби в киното заради "Кръстникът" и изостави парфюмериен бизнес за милиони

Чаровният кубинец Анди Гарсия, който превзе Холивуд, днес става на 70 години.

От пробива си в киното с гангстерската класика от 1987 г. "Недосегаемите", впечатляващото присъствие на Гарсия на големия екран продължава повече от четири десетилетия, превръщайки го в нещо много повече от просто име, познато на широката публика. Отвъд всички хвалебствия, Анди Гарсия е много повече от събирателно от своите завладяващи превъплъщения. Зад познатия екранен образ се крие човек с изключителна работна етика, дълбоки убеждения и, преди всичко, непоколебима отдаденост към семейството, пише БТА.

Пътят на Гарсия от предреволюционна Куба до върховете на Холивуд е не просто история на успеха, а разказ за изгнание, идентичност и постоянство.

Роден като Андрес Артуро Гарсия Менендес на 12 април 1956 г. в Хавана, бъдещият актьор израства в семейство на интелектуалци - майка му е учителка по английски, а баща му - адвокат, пише IMDB.

Кубинската революция променя съдбата на семейството му: едва петгодишен, Анди Гарсия напуска родината си и се установява в Маями. Там семейството започва от нулата, изграждайки нов живот в изгнание и развивайки впоследствие парфюмериен бизнес за милиони долари. Този ранен опит на загуба и адаптация ще остане определящ за личността и творчеството му.

На въпрос дали пази спомени от времето, когато със семейството си се мести във Флорида, Анди Гарсия отговаря в интервю за сп. Route: "Бях на пет и половина. Имам конкретни спомени от Куба. Спомням си деня, в който майка ми каза, че я напускаме. Тя не каза, че заминаваме завинаги. Просто спомена, че отиваме в Маями. Беше като ваканция. Спомням си как заминавахме през летището. Бях там по време на операцията в Залива на прасетата. И си спомням стрелбата".

"Имам много спомени от онова време...Предполагам, че съзнанието ти ги запечатва, защото е имало някакъв травматичен момент...и, разбира се, спомените от детството ми в Маями Бийч. Бях много щастлив, че се озовах там", продължава той.

Младият Анди Гарсия не се ориентира веднага към актьорството. Едва след като заболяване в гимназията осуетява намеренията му за спортна кариера, той открива сцената като свое призвание. Гарсия всъщност решава да стане актьор, след като гледа "Кръстникът". От този момент нататък за него започва дълъг период на борба - случайни работи, прослушвания и откази. Самият той разказва как е работил като сервитьор и е товарил камиони, докато чака своя шанс.

Гарсия е изучавал актьорско майсторство в Международния университет във Флорида и участва в постановки на регионални театри до 1978 г.

През 1983 г. Анди Гарсия прави своя филмов дебют в бейзболната комедия Blue Skies Again. Големият му пробив в киното идва с гангстерската класика "Недосегамите" (1987), който го поставя редом до звезди като Шон Конъри.

Сред ключовите му роли е тази в "Кръстникът 3" (1990), която му носи номинация за "Оскар" за поддържаща роля - исторически момент, превърнал го в първия кубинец, номиниран за актьорско отличие на американската Академия за кинематографично изкуство и наука.

Запитан дали е бил нервен, че ще се включи в толкова емблематична поредица като "Кръстникът", Анди Гарсия отговаря: "Знаете ли, имах чувството, че се подготвям за тази роля през целия си живот. Бог ми даде силата и възможността да сбъдна мечтата си".

От този момент нататък той се превръща в едно от най-разпознаваемите лица в американското кино - актьор със специфично присъствие, съчетаващо елегантност и вътрешна сила.

След номинацията си за "Оскар" той съзнателно избира да се отдръпне от публичността и да се фокусира върху работата си.

Кариерата му се развива стабилно в следващите години - от криминални драми до комерсиални хитове като поредицата "Бандата на Оушън", в която Анди Гарсия демонстрира харизмата си в образа на елегантния антагонист.

Въпреки успеха си, Куба остава централна тема в живота и творчеството на Гарсия. В интервюта той често подчертава, че е горд с произхода си, макар семейството му да е било принудено да напусне страната след идването на власт на Фидел Кастро.

В интервюто си за сп. Route актьорът говори за съдбата на кубинските емигранти и драмата на хората, бягащи по море в търсене на свобода. Споменът за хилядите бежанци, задържани в базата в Гуантанамо, остава запечатан в съзнанието му. За него Куба не е просто място, а морална кауза и неизживяна носталгия.

Тази лична връзка намира израз и във филма "Изгубеният град" (2005) с Бил Мъри и Дъстин Хофман - негов режисьорски проект, посветен на революцията и разрушения свят на старата Хавана. Лентата е резултат от повече от 16 години усилия и желание да разкаже историята на страната си от първо лице.

Анди Гарсия винаги е балансирал между комерсиалното кино и личните си проекти. Освен актьор, той е продуцент, режисьор и музикант, носител на награди "Грами" за работата си с кубински музиканти. Във всичко, което прави, прозира стремежът да съхрани културната памет на Куба.

Критиците отдавна отправят упреци към холивудските филми, че често поставят американците от испански произход в стереотипни роли. Преодолявайки този стереотип, Stand and Deliver (1988) е един от първите филми, контролирани от испаноамериканци, който постигна успех в американския мейнстрийм. Ролята, която Анди Гарсия играе в него, е сравнително малка, но е първата му във филм, изследващ културната идентичност и борбите на хората от неговия произход.

В интервюта актьорът често изтъква и ценността на семейството - опора, която го държи далеч от "шума" на славата.

През 90-те години на миналия век Анди Гарсия затвърждава репутацията си на един от водещите американски актьори. Към средата на това десетилетие изборът му на филмови проекти е показателен за силния му интерес към латиноамериканските му корени.

"Човек се определя от това кой е, от изборите, които прави в живота, във всяко едно отношение, а не само когато снима филми", казва Гарсия.

През годините Анди Гарсия се утвърждава като символ на класа и професионализъм в киноиндустрията. Със своя характерен стил и присъствие той продължава да вдъхновява както публиката, така и новите поколения актьори.

Отбелязвайки своята 70-годишнина, Анди Гарсия остава символ на упоритост и културна идентичност. Неговата история е тази на емигранта, който не забравя откъде е тръгнал, дори когато е покорил световната сцена.

От Хавана до Холивуд - това не е просто географски път. Това е житейска траектория, белязана от загуба, надежда и непрекъснат стремеж към истина - както на екрана, така и извън него.

Пътят на Анди Гарсия минава и през България. Преди години, докато е в страната за снимките на филма "Непобедимите 4", актьорът предизвика фурор, когато изненада уличен музикант в центъра на София.

Честта да приветства холивудската звезда на борда на управлявания от него самолет е имал българският пилот Марио Бакалов.