Орбан за изборите: "Тук съм, за да спечеля"

"Тук съм, за да спечеля". Това каза унгарският премиер Виктор Орбан, след като даде своя глас на парламентарните избори, съобщи БТА.

Орбан гласува в избирателната секция в сградата на начално училище недалеч от дома си в 12-и район на Будапеща. Заедно с него бе и съпругата му Анико Левай.

Борбата на парламентарните избори в Унгария е за 199 депутатски места, от които 93 се разпределят по партийни листи, а 106 – по едномандатни избирателни райони. На управляващата коалиция, съставена от партията "ФИДЕС" и нейния младши партньор – Християнско-демократическата народна партия (ХДНП), се противопоставя опозиционната партия "Тиса" на Петер Мадяр, който се ползва с подкрепата на Брюксел.

Мадяр заявява, че ако спечелим, първо трябва да да бъдат приети мерки за борба с корупцията. Освен това опозиционният – засега – лидер отбелязва голямото значение на отблокирането на замразените средства от ЕС.

Лидерът на "Тиса" изрази увереност, че неговата политическа сила ще спечели вота, въпросът е дали с обикновено мнозинство или ще си осигури две трети от депутатските места. Мадяр също така отбеляза, че Унгария трябва да засили позициите си в ЕС и НАТО.