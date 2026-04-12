Русия обвинява Украйна, че нарушава великденското примирие

Руското министерство на отбраната заяви, че украинските сили са нарушили обявеното великденско примирие, докато руските войски го спазват, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Според съобщението, цитирано от руски информационни агенции, от 16 ч на 11 април до 8 ч на 12 април са регистрирани общо 1 971 нарушения от страна на украинските въоръжени сили.

Министерството твърди също, че при атака с украински дрон в Курска област са били ранени цивилни, включително дете.

По данни на Москва, руската противовъздушна отбрана е свалила шест управляеми бомби и 134 украински дрона в рамките на деня.