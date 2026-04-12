Лидерът на опозицията Петер Мадяр: Унгарците ще напишат историята на изборите, които ТИСА ще спечели

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Унгарците ще напишат историята на изборите, като избират "между Изтока и Запада", а опозиционната партия ТИСА ще спечели. Това заяви нейният лидер Петер Мадяр. Той направи изявление след като гласува в избирателна секция в Будапеща, пише Ройтерс, цитирана от БТА.

Мадяр заяви, че всеки глас има значение в парламентарните избори, които могат да доведат до рекордна избирателна активност.

Освен това лидерът призова хората да сигнализират за всякакви нередности, с които се сблъскат по време на гласуването, като напомни, че "изборните измами са много сериозно престъпление".

Мадяр добави, че е важно след изборите да се подобрят отношенията с Полша и Чехия и изрази надежда за "много силно сътрудничество в рамките на Вишеградската четворка".