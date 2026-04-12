ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Времето София 12° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22649518 www.24chasa.bg

Тръмп ще прави мач на Ю Еф Си за 80-ия си рожден ден в Белия дом

1936
Доналд Тръмп Кадър: FoxNews

Президентът на САЩ Доналд Тръмп  ще отпразнува осемдесетия си рожден ден на 14 юни, а  в Белия дом ще има мач на бойни изкуства от Ю Еф Си/UFC. Това предаде ДПА, информира БТА.

Тръмп, който е фен на ММА, обяви това в собствената си социална мрежа "Трут соушъл".

Тази година се навършват 250 години от независимостта на САЩ и първоначалните планове бяха мачът да се състои на 4 юли, Деня на независимостта на САЩ.

Вчера Тръмп присъстваше на мач на Ю Еф Си в Маями заедно с няколко членове на семейството си и държавния секретар Марко Рубио, когато вицепрезидентът Джей Ди Ванс обяви, че на преговорите в Пакистан не е било постигнато споразумение между САЩ и Иран.

Ю Еф Си е най-голямата в САЩ професионална лига за смесени бойни изкуства (MMA) – боен спорт, популярен по цял свят, който съчетава различни дисциплини. В състезанията, провеждани на арени, наподобяващи клетки, бойците използват елементи и техники от бокса, кикбокса и кеча. За разлика от кеча, мачовете не са инсценирани.

В главния мач на 14 юни, който се пада и Ден на американското знаме, ще се изправят Илия Топурия и Джъстин Гейджи в шампионата в лека категория. Алекс Перейра и Сирил Ган ще премерят сили при тежките.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

Водещи новини

