Тръмп ще прави мач на Ю Еф Си за 80-ия си рожден ден в Белия дом

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще отпразнува осемдесетия си рожден ден на 14 юни, а в Белия дом ще има мач на бойни изкуства от Ю Еф Си/UFC. Това предаде ДПА, информира БТА.

Тръмп, който е фен на ММА, обяви това в собствената си социална мрежа "Трут соушъл".

Тази година се навършват 250 години от независимостта на САЩ и първоначалните планове бяха мачът да се състои на 4 юли, Деня на независимостта на САЩ.

Вчера Тръмп присъстваше на мач на Ю Еф Си в Маями заедно с няколко членове на семейството си и държавния секретар Марко Рубио, когато вицепрезидентът Джей Ди Ванс обяви, че на преговорите в Пакистан не е било постигнато споразумение между САЩ и Иран.

Ю Еф Си е най-голямата в САЩ професионална лига за смесени бойни изкуства (MMA) – боен спорт, популярен по цял свят, който съчетава различни дисциплини. В състезанията, провеждани на арени, наподобяващи клетки, бойците използват елементи и техники от бокса, кикбокса и кеча. За разлика от кеча, мачовете не са инсценирани.

В главния мач на 14 юни, който се пада и Ден на американското знаме, ще се изправят Илия Топурия и Джъстин Гейджи в шампионата в лека категория. Алекс Перейра и Сирил Ган ще премерят сили при тежките.