Полиция разчисти блокадата в центъра на Дъблин след протестите срещу високите цени

Ирландската полиция разчисти трактори и камиони, които в продължение на пет дни блокираха движението в центъра на Дъблин в знак на протест срещу рязкото поскъпване на горивата. Това съобщи Ройтерс, цитирана в БТА.

Горивото поскъпна с над 20% от края на февруари, когато започна израелско-американската операция срещу Иран.

През седмицата бяха блокирани нефтопреработвателно предприятие, две пристанища, горивен терминал и ключови пътища в страната, което доведе до сериозни транспортни смущения и остави около една трета от бензиностанциите без гориво.

Министърът на финансите Саймън Харис определи ситуацията като "много опасен момент" за страната.

Полицията вчера разчисти блокадата пред единствената рафинерия в Ирландия, а днес започна операция по освобождаване на пристанището в Голуей.

Правителството отказа директни преговори с протестиращите, но води разговори с браншови организации, за да очертае мерки за смекчаване на ценовия натиск.

Според проучване на в. "Сънди Индипендънт", 56% от анкетираните подкрепят протестите, въпреки че мнозинството от избирателите на управляващите партии се обявяват против демонстрациите.