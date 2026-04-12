Израел порица Испания за изгарянето на чучело на премиера Нетаняху

1720
Израелското външно министерство призова испанския шаже д'афер, за да бъде порицан заради изгарянето днес на чучело на премиера Бенямин Нетаняху в малкия град Ел Бурго, Испания, съобщи "Джерузалем пост", информира БТА.

"Ужасяващата антисемитска омраза, демонстрирана тук, е пряк резултат от системното подстрекателство от страна на правителството на испанския премиер Педро Санчес", заяви израелското министерство на външните работи в публикация в "Екс". "И дори сега испанското правителство мълчи", завършва публикацията, която включва видео от събитието.

Въпросният инцидент е част от ежегодно събитие, което се провежда от десетилетия назад, като предишни събития са включвали изгаряне на чучела на руския президент Владимир Путин и президента на САЩ Доналд Тръмп , заяви кметът на Ел Бурго Мария Долорес Нарваес пред местните медии.

Според Нарваес, седемметровото чучело на Нетаняху е било напълнено с 14 килограма барут, преди да бъде запалено.

Испанското външно министерство отговори на публикацията на Израел в "Екс", като източник заяви пред Ройтерс , че испанското правителство "е ангажирано с борбата срещу антисемитизма и всякаква форма на омраза или дискриминация", добавяйки: "Напълно отхвърляме всяко твърдение, което предполага обратното".

Отношенията между Израел и Испания са обтегнати през последните години поради войната в Газа, като Испания обвинява Израел в нарушения на международното право и забранява на всички транспортни средства, превозващи оръжия, предназначени за Израел, да влизат във въздушното й пространство и пристанищата.

 

