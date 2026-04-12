Израел порица Испания за изгарянето на чучело на премиера Нетаняху

Израелското външно министерство призова испанския шаже д'афер, за да бъде порицан заради изгарянето днес на чучело на премиера Бенямин Нетаняху в малкия град Ел Бурго, Испания, съобщи "Джерузалем пост", информира БТА.

"Ужасяващата антисемитска омраза, демонстрирана тук, е пряк резултат от системното подстрекателство от страна на правителството на испанския премиер Педро Санчес", заяви израелското министерство на външните работи в публикация в "Екс". "И дори сега испанското правителство мълчи", завършва публикацията, която включва видео от събитието.

Въпросният инцидент е част от ежегодно събитие, което се провежда от десетилетия назад, като предишни събития са включвали изгаряне на чучела на руския президент Владимир Путин и президента на САЩ Доналд Тръмп , заяви кметът на Ел Бурго Мария Долорес Нарваес пред местните медии.

Според Нарваес, седемметровото чучело на Нетаняху е било напълнено с 14 килограма барут, преди да бъде запалено.

Испанското външно министерство отговори на публикацията на Израел в "Екс", като източник заяви пред Ройтерс , че испанското правителство "е ангажирано с борбата срещу антисемитизма и всякаква форма на омраза или дискриминация", добавяйки: "Напълно отхвърляме всяко твърдение, което предполага обратното".

Отношенията между Израел и Испания са обтегнати през последните години поради войната в Газа, като Испания обвинява Израел в нарушения на международното право и забранява на всички транспортни средства, превозващи оръжия, предназначени за Израел, да влизат във въздушното й пространство и пристанищата.