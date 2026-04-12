Рекордните 16,89% е изборната активност в Унгария

След три часа активността на изборите в Унгария достигна рекордните 16,89%, което е с шест пункта повече спрямо преди четири години, пише Би Би Си.

Значително по-високата мобилизация на избирателите може да означава сваляне на премиера Виктор Орбан след 16 години на власт и да имат сериозни последици за Европа, САЩ и Русия.

Повечето проучвания дават преднина на Петер Мадяр, който създаде гражданската партия „Тиса", след като се отдели от управляващата партия „Фидес". След като гласува в Будапеща, той заяви, че ако спечели, ще укрепи позициите на Унгария в ЕС и НАТО и ще предприеме действия срещу корупцията.

Орбан каза пред журналисти след като гласува: „Тук съм, за да спечеля", а на въпрос дали е подценил съперника си, отговори: „Не подценявам никого".

Гласуването продължава до 19:00 часа, а резултатите ще започнат да излизат вечерта.

Орбан повиши напрежението преди вота, като заяви, че опозицията „няма да се спре пред нищо, за да вземе властта", а Мадяр призова избирателите да не се поддават на „натиска и изнудването на Фидес".

След 16 години управление, определено от Европейски парламент като „хибриден режим на изборна автокрация", Мадяр и партията му обещават „смяна на режима", рестарт на отношенията с ЕС и край на близките връзки с Русия.

Той привлече значително по-голяма публика на финалния си митинг в Дебрецен, отколкото Орбан в Будапеща.

Въпреки това Орбан остава високо ценен от американския президент Доналд Тръмп, който призова унгарците да гласуват за своя „истински приятел, боец и победител".

На митинг в събота вечер лидерът на Фидес заяви, че победата е постижима, и отново насочи кампанията си срещу Брюксел и Украйна: „Няма да дадем децата си, няма да дадем оръжията си и няма да дадем парите си".

Посланието му беше подкрепено от публиката, която скандираше „Няма да позволим това да се случи".

Негова привърженичка, Йохана, заяви, че подкрепя политиките му за защита на семейството и позицията му относно войната в Украйна.

Орбан е печелил изборите четири пъти поред, но пета победа може да се окаже недостижима.

Икономиката изпитва затруднения, а той е засегнат от серия скандали, включително разкрития, че външният министър Петер Сиярто е разговарял редовно с руския си колега преди и след срещи на ЕС — нещо, което самият той признава.

Унгария е член както на ЕС, така и на НАТО, но Орбан блокира помощ за Украйна в размер на 90 милиарда евро, което разгневи европейските му партньори.

Трите най-надеждни социологически агенции в страната дават „огромна преднина" на партия „Тиса", според изборния анализатор Роберт Ласло от института Political Capital.

Повечето анализатори очакваха Фидес да намали изоставането преди изборите, но това не се случи.

Мадяр заяви, че за реална промяна е необходимо не само обикновено мнозинство от 100 места в 199-членния парламент, но и две трети, за да бъдат отменени конституционните промени на Фидес, засягащи съдебната система, медиите и други сфери.

Унгария редовно е на дъното в ЕС по индекса за възприятие на корупцията на Transparency International.

„Най-вероятният сценарий е Тиса да има удобно мнозинство, но не и две трети. Въпреки това и такъв резултат не е изключен", казва Ласло.

През последните дни представители на полицията, армията и бизнеса също се изказаха срещу Фидес, което според него показва промяна в обществените нагласи.

Самият Орбан признава, че системата е облагодетелствала Фидес.

Един от малкото анализатори, които смятат, че той може да спечели, е Агоштон Мраз, който посочва 22 ключови избирателни района.

Ако Фидес ги спечели, е възможна победа, но крайният резултат може да се забави с дни.

Според него избирателите на Фидес са по-малко шумни и по-трудни за улавяне от социолозите.

За да спечели, Тиса трябва да победи Фидес в ключови градове, включително Гьор.

Орбан сам насочи вниманието към града, след като се сблъска с освирквания и обвини протестиращите, че защитават украински интереси.

В същото време Мадяр събра голям митинг в центъра на града.

Млад избирател заяви, че най-важното е смяна на управлението, а не самата личност на Мадяр.

В последните две години Гьор има независим кмет, но Фидес запазва мнозинство в местния съвет.

Според заместник-кмета Роланд Коша партията проявява високомерие към властта.

Мадяр, който преди е бил част от управлението на Орбан, се обърна срещу него преди две години и днес привлича избиратели от различни политически лагери.

Той създаде партията си от нулата чрез местни активистки групи, подобно на стратегия, използвана от самия Орбан в миналото.

Кандидатите му не са професионални политици, а лекари, учители и бизнесмени.

Кампанията не включва телевизионни дебати между двамата лидери, а се води основно в социалните мрежи и по площади.

Въпреки увереността на Фидес, има опасения, че резултатът може да доведе до напрежение.

Агоштон Мраз предупреждава за риск от улични сблъсъци, ако резултатът бъде оспорен.

Засега обаче няма признаци на насилие — над 100 000 души присъстваха на анти-Фидес концерт в Будапеща, а Мадяр призова хората да не се поддават на провокации.