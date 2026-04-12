Влаковете между Берлин и Мюнхен закъсняват заради скъсан кабел, който причини щети за стотици хиляди евро

Високоскоростен влак Снимка: pixabay

Влаковете между Берлин и Мюнхен закъсняват. Причината е скъсан кабел близо до град Витенберг. Това съобщи държавната железопътна компания, информира БТА.

Според компанията допълнителното време за пътуване между двата града е 30 минути.

Полицията оцени щетите на стотици хиляди евро, след като вчера кабелът падна върху експресния влак ICE в Зана Елстер, на около 80 километра югозападно от Берлин. Двама от приблизително 600-те пътници на борда на влака бяха леко ранени, а евакуацията на високоскоростния влак беше забавена поради опасения от контакт с електропровода.

Причината за скъсването остава неясна.

