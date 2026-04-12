ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Избирателната активност в Унгария е 37,98%

Виктор Орбан

Избирателната активност на парламентарните избори в Унгария към 11 часа е 37,98%, сочат официални данни, разпространени от изборните власти в страната, съобщи БТА.

Вотът протича при засилен интерес на избирателите на фона на оспорваната надпревара между управляващата коалиция ФИДЕС и опозиционната формация "Тиса". Наблюдатели смятат тези избори за едни от най-важните в страната през последните години. 

Избирателните секции отвориха в 06:00 часа тази сутрин (07:00 българско време – бел.ред.), като гласуването ще продължи до 19:00 часа (20:00 часа българско време). Очаква се активността да се увеличи в следобедните часове, както традиционно се наблюдава на избори в Унгария.

Всички избирателни секции са отворили врати без инциденти и не са постъпили съобщения за извънредни събития, съобщи тази сутрин ръководителят на организационния отдел на Националната избирателна служба Тамаш Мучи. Той каза, че всички 10 047 избирателни секции в 106-те едномандатни избирателни района са започнали работа без проблеми, условията за гласуване са осигурени и първите избиратели са успели да гласуват навсякъде. 

Парламентарните избори ще определят състава на 199-местното Национално събрание и са десетите след демократичните промени през 1990 година. 

Първите прогнозни резултати се очаква да бъдат оповестени след края на изборния ден.

Виктор Орбан
Петер Мадяр Снимка: Х / Bloomberg Politics
Виктор Орбан
Петер Мадяр Снимка: Х / Bloomberg Politics
Виктор Орбан
Петер Мадяр Снимка: Х / Bloomberg Politics

