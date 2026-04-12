Иран очаква да възстанови 70-80% от капацитета на рафинериите си до два месеца

Рафинерия Снимка: Pixabay

Иран очаква да възстанови най-силно засегнатите си рафинерии и дистрибуторски съоръжения до 70–80% от капацитета им отпреди атаките в рамките на един до два месеца, съобщи високопоставен представител на петролната индустрия, цитиран от Ройтерс, информира БТА.

Изявлението идва на фона на усилията на иранските власти да възстановят енергийната инфраструктура след серията удари, засегнали ключови нефтопреработвателни обекти.

Заместник-министърът на петрола Мохамад Садек Азимифар заяви, че ремонтните дейности вече са започнали. Част от рафинерията в Лаван се очаква да възобнови работа в рамките на около 10 дни, а останалите мощности ще бъдат пускани постепенно.

"В повечето от повредените съоръжения в рамките на 1-2 месеца ще можем да възстановим 70-80% от предишния капацитет, а в бъдеще, в средносрочен и дългосрочен план, ще можем да възстановим 100% от капацитета", каза той.

 

