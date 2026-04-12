Председателят на иранския парламент: САЩ не успяха да спечелят доверието ни на преговорите

Председателят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф заяви, че делегацията на страната му е предложила "ориентирани към бъдещето" инициативи по време на преговорите в пакистанската столица Исламабад, но САЩ не са успели да спечелят доверието на делегацията в този кръг на преговорите, предаде Ройтерс, информира БТА.

"САЩ разбрали логиката и принципите на Иран и е време да решат дали могат да заслужат доверието ни или не", подчерта в публикация в "Екс" Галибаф, който беше част от иранския екип.

"Благодарен съм за усилията на Пакистан", целящи да улеснят процеса на тези преговори", добави иранският политик.