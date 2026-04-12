Филм за легендарния щангист Наим Сюлейманоглу се продава на търг за 21 млн. турски лири

Пълнометражният игрален филм „Джобният Херкулес: Наим Сюлейманоглу“, който бе изгледан от хиляди зрители в киното и по телевизията, се продава на търг, съобщава БТА.

По информация на сайта Т24, по искане на банката, финансирала продукцията, е образувано изпълнително производство за публичен търг за продажба върху авторските и финансовите права (включително приходи от телевизионни предавания, дигитални медии и мобилни права) върху филма поради неизплатени дългове на Мустафа Услу - режисьорът на филма.

Предварително обявената тръжна цена е 21 млн. турски лири.

Съобщението предизвика голяма изненада, понеже филмът остави силен отпечатък върху една епоха – живота и успехите на легендарния щангист Наим Сюлейманоглу, пренесени на големия екран. Филмът, който постигна рекорден касов успех, беше широко обсъждан заради зрителския интерес.

Премиерата на филма за най-изтъкнатия щангист на България, Турция и света бе през 2019 година. Оттогава досега бе прожектиран в кината в цялата страна и по турската национална телевизия ТРТ. Специална прожекция се състоя и в Ню Йорк.

Филмът представи на екрана впечатляващ разказ за живота и спортната кариера на Наим Сюлейманоглу, който започва пътя си в България и продължава в Турция. Лентата разказва и как трикратният олимпийски шампион, който записа името си в историята на световната тежка атлетика, бяга от България като протест срещу насилствената замяна на имената на турците в България по времето на комунистическия режим на Тодор Живков.

Филмът, който постигна и голям зрителски успех, се смята за един от най-забележителните турски биографични филми от последните години.

Ролята на Наим изпълни Хаят Ван Ек, който има физическа прилика с покойния щангист. Във филма участват известни турски и български актьори.

Легендарният трикратен олимпийски шампион по щанги почина в Истанбул на 18 ноември 2017 година.

Родната къща на спортиста бе реставрирана и превърната в музей в Момчилград през 2025 година.

Според съобщенията в турските медии, причина за неизплащането на дълговете от страна на компанията на режисьора Мустафа Услу, е крахът на последния му биографичен филм за известния турски фолклорен изпълнител и композитор Нешет Ерташ.

Търгът за продажба на авторските права върху филма за Наим Сюлейманоглу е обявен за 5 май т.г.