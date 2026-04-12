Пожар избухна в румънската ТЕЦ Ровинари

Пожар избухна в румънската топлоелектрическа централа (ТЕЦ) Ровинари, предизвиквайки спиране на единствения енергиен блок, който е работел към момента, съобщи телевизия Диджи 24, информира БТА.

Пети блок на централата е бил спрян превантивно, а пожарът вече е локализиран. Няма пострадали хора, допълва медията.

ТЕЦ Ровинари е част от енергийния комплекс Олтения и се намира в югозападната част на страната в окръг Горж. Централата работи основно с лигнитни въглища.

Пожарът е обхванал техническа инсталация. Операторът на централата е пуснал друг енергиен блок, за да продължи производството на електроенергия.

Интервенцията на пожарникарите е продължила около два часа, като пожарът е локализиран и спрян преди да се разпространи към други важни инсталации на централата.

Представители на властите съобщиха, че няма пострадали в резултат на пожара. Дейността на съоръжението не е била засегната в дългосрочен план. В момента специалисти извършват техническа оценка и установяват обстоятелствата около избухването на пожара. Причините засега остават неизвестни. 

 

