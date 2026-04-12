Нетаняху предлагал атака срещу Иран на няколко американски президенти, но само Тръмп приел

Бившият държавен секретар на САЩ Джон Кери заяви, че израелският премиер Бенямин Нетаняху многократно е предлагал военни действия срещу Иран на предишни американски президенти. Той обаче е срещал отказ, съобщи израелският вестник "Джерусалем пост", информира БТА.

В интервю за "Ем Ес Нау" Джон Кери каза, че Нетаняху е представял планове за атака на Джордж У. Буш, Барак Обама и Джо Байдън, които не са ги одобрили. Той твърди, че едва настоящият президент Доналд Тръмп е дал съгласие.

Кери се позова на публикация в "Ню Йорк Таймс", според която Нетаняху е убедил Тръмп, че атака срещу Иран може да отслаби военните способности на Техеран и да доведе до смяна на режима.

"Премиерът Нетаняху представи основно четири точки: че могат да убият ръководството, да предизвикат смяна на режима, да унищожат военните сили и т.н. [...] Е, явно са нанесли тежки поражения на военните, вероятно са потопили голямата част от флота, нашите момчета си ги бива...", каза бившият държавен секретар и допълни: "Фактът обаче е, че нямаше непосредствена заплаха".

Той също така критикува решението на Тръмп да се оттегли от ядреното споразумение с Иран, договорено по времето на Обама, като заяви, че това е подкопало доверието на Техеран към Вашингтон.

"Иран сега смята, че не може да се довери на Съединените щати", подчерта Кери, добавяйки, че според него е имало възможност за дипломатически диалог, преди да се прибегне до военни действия.