Двама загинаха при частично рухване на сграда в Кипър

Двама души са загинали при частично рухване на сграда вчера в предградието на кипърския град Лимасол Йермасоия, информира в. "Сайпръс мейл", информира БТА.

Блокът е бил обявен от властите за негоден за обитаване.

Говорителят на кипърското правителство Константинос Летимбиотис заяви късно снощи, че „пълното разследване на причините и обстоятелствата около трагедията, са необходимо условие за превенция на подобни инциденти в бъдеще“. Летимбиотис изказа съболезнования на близките на загиналите и посочи, че държавата ще окаже практическа подкрепа на семействата на жертвите.

Част от двуетажна сграда в лимасолското предградие Йермасоия рухна вчера около 13:30 ч. В първоначалната информация се съобщаваше за един затрупан човек под отломките. Веднага бе предприета спасителна операция. Към 17:30 ч. е било открито едно тяло, а два часа по-късно – още едно, съобщава „Сайпръс мейл“.

Трима души бяха транспортирани в болница, информира още вестникът и уточнява, че състоянието на ранените не е тежко.

Заместник-кметът на район Агиос Атанасиос, който обхваща и Йермасоия, заяви пред журналисти, че сградата е била обявена за негодна за обитаване, а местните власти в Лимасол са информирали за това собствениците.

Началникът на отдела за криминални разследвания на полицията в Лимасол Костас Михаел каза, че сградата е разполагала с 11 апартамента, а най-малко 20 души са живеели там. Властите са започнали разследване.