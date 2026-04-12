Хърватският външен министър не очаква САЩ да напуснат НАТО

Хърватският външен министър Гордан Гърлич Радман не очаква САЩ да напуснат НАТО.

Според него създаването на отделна европейска армия на този етап би дублирало съществуващи структури.

Хърватският първи дипломат каза, че създаването на европейска армия би отворило сложни въпроси, като този за централата и командването. Той подчерта, че повечето членки на ЕС са вече част от НАТО и че трансатлантическите отношения трябва да бъдат запазени, а Хърватия силно ги подкрепя, пише БТА.

Запитан дали САЩ може да напуснат НАТО, след като президентът Доналд Тръмп описа НАТО като „хартиен тигър“, Гърлич Радман каза, че подобни забележки имат за цел да насърчат заделянето на повече средства за отбрана, за да бъде засилена стратегическата автономност. Според Гърлич Радман не съществува сценарий за американско изтегляне от НАТО.

Хърватският външен министър призна, че „нищо не е изключено“, но допълни, че евентуално излизане на САЩ от НАТО би било дълъг процес, в който следва да участват и други институции, като Конгреса и Сената, което го прави малко вероятно в момента.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп критикува страните членки на НАТО, че не подкрепят военната операция на САЩ и Израел срещу Иран и отказват да изпратят кораби за деблокиране на Ормузкия проток, припомня ХИНА.

Хърватският външен министър заяви, че Загреб подкрепя свободата на корабоплаване и отварянето на Ормузкия проток, но допълни, че НАТО, като колективна организация за отбрана, рядко е действала извън евроатлантическата зона и всяко едно действие изисква консенсус. Според Гърлич Радман този въпрос ще бъде обсъден на предстоящи срещи в рамките на Алианса.