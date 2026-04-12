Австрия ще дава бонус за промишлена електроенергия без одобрение от ЕС

Австрийското министерство на икономиката отваря утре портала за подаване на заявления за бонуса за промишлена електроенергия. Това става, въпреки че все още не е получено одобрение от ЕС съгласно правилата за държавните помощи.

Министърът на икономиката и енергетиката Волфганг Хатмансдорфер призова за определяне на задължителни срокове за бъдещите решения на ЕС. Бонусът има за цел да облекчи енергоемките предприятия в Австрия, пише БТА.

Общо федералното правителство предоставя около 150 милиона евро за 2025 и 2026 година. Право на субсидия имат около 60 местни предприятия от определени отрасли, като хартиената и стоманодобивната промишленост, чието потребление на електроенергия е над един гигаватчас годишно. Ново условие за изплащането е 80 процента от сумата на субсидията задължително да бъдат инвестирани в мерки за енергийна ефективност.

„Който иска да укрепи европейската индустрия, трябва да взема решения по-бързо“, обоснова Хамансдорфер инициативата без одобрението на Брюксел. Не може да се допуска местните предприятия да бъдат забавяни в инвестициите си от „безкрайната бюрокрация на ЕС“.

Според министерството основна цел на бързото въвеждане на инструмента за подпомагане е да противодейства на опасността от деиндустриализация и да гарантира сигурността на доставчиците.

За да се гарантира дългосрочна сигурност при планирането, правителството подготвя удължаване на мярката до 2029 година, което ще бъде част от „Индустриална стратегия 2035“. От 2027 година за индустриалния електроенергиен бонус и индустриалната цена на електроенергията ще бъдат на разположение общо 250 млн. евро.