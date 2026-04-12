Машините за напитки в Япония паднаха под 2 млн. за първи път от 30 г.

Броят на инсталираните автомати за безалкохолни напитки в Япония през 2025 г. е спаднал до 1,95 милиона. Това се случва за първи път през последните 30 години, за които има налични данни, пише БТА.

Цифрата е с около 20 на сто под пика, наблюдаван през 2014 г., тъй като серия от повишения на цените е отблъснала повече потребители от сравнително скъпите артикули във вендинг машините. Това от своя страна е накарало производителите на напитки да премахнат нерентабилните звена и да започнат да преструктурират бизнеса си.

Според института, отговарящ за маркетинга и проучванията в сектора на напитките, броят на автоматите е намалял с 90 000 спрямо предходната година, което е най-големият спад, регистриран от 1995 г., когато базираната в Токио организация започва да провежда изследването.

Продажбите първоначално са нараснали поради удобството до предлаганите продукти да има достъп по всяко време, което е превърнало автоматите за продажба в доходоносен източник на приходи. Но осигуряването на персонал за презареждане и разходите за дистрибуция са се превърнали в бреме и машините са загубили своята привлекателност като канал за продажби, особено предвид че супермаркетите и аптеките могат да предлагат отстъпки, посочват експертите.

Големите производители на безалкохолни напитки, включително "Кока-Кола ботлърс Джапан" (Coca-Cola Bottlers Japan) и "ДайДу груп ходлингс" (Dydo Group Holdings Inc), са засегнати от по-слабите печалби, причинени от отдръпването на потребителите от вендинг машините, и отчитат загуби.

"Кока-Кола ботлърс Джапан" обяви, че е намалила броя на своите вендинг машини до около 650 000 от около 700 000 през последните няколко години, докато "ДайДу" има планове да намали броя им с още 20 000.

Въпреки това машините все още са сравнително широко разпространени в Япония в сравнение с други страни и са особено популярни сред чуждестранните туристи като символ на обществената безопасност, тъй като вандализмът и кражбите, свързани с тях, са рядкост, отбелязва Киодо.