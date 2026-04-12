В Унгария се чупят рекорди за избирателна активност - само до обяд гласуваха 54%

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Рекордните 54,14% е избирателната активност в Унгария към 13 ч, сочат официални данни, разпространени от изборните власти в страната, съобщи БТА.

Гласуването протича при засилен интерес на избирателите на фона на оспорваната надпревара между управляващата партия ФИДЕС и опозиционната формация ТИСА.

На последните парламентарни избори през 2022 г. по същото време е била отчетена избирателна активност от 40%, а на изборите през 2018 г. - 42,3%.

Избирателните секции отвориха в 6 ч тази сутрин (7 ч. българско време – бел. ред.). Гласуването ще продължи до 19 ч. местно време, като първите предварителни официални резултати се очаква да бъдат обявени след 20 часа.

Междувременно унгарски медии разказаха за необичайна ситуация в една от избирателните секции в Будапеща, където има регистрирани едва шестима избиратели.

Въпросната секция – №25 в избирателен район №1 на столицата – обхваща само няколко адреса, докато съседните райони обикновено включват между 1000 и 1200 избиратели. Районът е преобладаващо застроен с офис сгради и в него има само няколко жилищни имота.

Според Националната избирателна служба на Унгария необичайната ситуация в Будапеща е резултат от строги юридически ограничения.

Съгласно унгарското изборно законодателство избирателните секции не могат да нарушават границите на населено място, парламентарен избирателен район или избирателен район на местното самоуправление. Поради тези припокриващи се изисквания шестимата избиратели не могат просто да бъдат прехвърлени към съседна избирателна секция, без да се наруши законът. Избирателната служба подчертава, че конфигурацията е напълно законна, дори да изглежда нелогична.

Необичайната ситуация възниква след преразпределение на границите на избирателните райони в края на 2024 г., когато управляващото мнозинство в Унгария одобрява нова карта на избирателните райони. Това преразпределение променя състава на избирателен район №1 в Будапеща, като добавя нови секции и премахва други, и в резултат на това е създадена малката избирателна секция с шест души.