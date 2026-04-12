Мъж се качи на американски военен самолет и опита да го троши, арестуван е

Мъж е бил арестуван в Ирландия вчера, след като се качил на американски военен самолет и опитал да го троши.

Ирландската полиция съобщи за ареста на мъж, проникнал в неразрешена зона на летище Шанън, в западната част на Ирландия, пишат Франс прес и БТА. По данни на властите, инцидентът е станал вчера, когато мъж на около 40 години е влязъл в охраняема зона и е бил задържан по подозрение в причиняване на материални щети.

Разпространени в социалните мрежи видеа показват човек, който се e качил на крилото на военен транспортен самолет C-130 Hercules на Военновъздушните сили на САЩ и нанася удари по корпуса с някакъв предмет. Задържаният остава в ареста.

Летище Шанън е обект на обществени спорове в Ирландия, тъй като се използва за логистична подкрепа на американските въоръжени сили при операции в чужбина.