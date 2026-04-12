Руският президент Владимир Путин е готов да посредничи за мир между Иран и САЩ. Това е казал самият той на президента на Иран Масуд Пезешкиан, с когото провел телефонен разговор за най-новия развой на събитята в Близкия изток, съобщи пресслужбата на Кремъл, пише БТА.

Иранският президент дал оценка на иранско-американските преговори, състояли се вчера в пакистанската столица Исламабад, и изразил признателност за принципната руска позиция, включително на международни форуми, целяща деескалация на ситуацията. Пезешкиан благодарил за хуманитарната помощ от Русия.

Путин изтъкнал готовността си да продължи да съдейства в търсенето на политико-дипломатическо решение на конфликта и да посредничи в интерес на установяването на справедлив и траен мир в Близкия изток. За тези цели Русия ще продължи активните контакти с всички партньори в региона, отбелязва пресслужбата на Кремъл.

При обсъждането на актуални въпроси, свързани с двустранното сътрудничество, била потвърдена готовността на двете страни за по-нататъшно всестранно укрепване на добросъседските отношения, допълва пресслужбата на руското президентство.

Пезешкиан е поздравил Путин и всички православни християни в Русия по случай Великден.