Тръмп се закани да блокира Ормузкия проток

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че САЩ ще започнат да „блокират всички кораби, които се опитват да влязат или да напуснат Орузкия проток".
В дълъг нов пост в "Трут Соушъл" той казва, че „срещата е минала добре, по повечето точки е постигнато съгласие, но по единствената точка, която наистина имаше значение – ЯДРЕНАТА – не е постигнато споразумение".
В същия пост Тръмп също така казва, че е наредил на флота да търси и да спира всеки кораб в международни води, който е платил такса на Иран, и че американският флот ще започне „да унищожава мините, които иранците са поставили в пролива".
„Никой, който плаща незаконна такса, няма да има безопасно преминаване в открито море", казва той и добавя: „Всеки иранец, който стреля по нас или по мирни кораби, ще бъде ИЗПРАТЕН В АДА!"
„Блокадата ще започне скоро", казва той.
Във втори пост в "Трут соушъл" Тръмп заяви: „Иран обеща да отвори Ормузкия проток, но съзнателно не го направи".
„Това предизвика тревога, хаос и страдание за много хора и държави по целия свят", каза той.
„Както обещаха, по-добре да започнат процеса по отварянето на този МЕЖДУНАРОДЕН ВОДЕН ПЪТ И ТОВА ДА СЕ СЛУЧИ БЪРЗО!"
Относно преговорите в Исламабад, Тръмп заяви, че е бил „напълно информиран" от вицепрезидента Джей Ди Ванс, специалния пратеник Стив Уиткоф и преговарящия Джаред Кушнер. Той похвали усилията на пакистанския премиер Шехбаз Шариф и неговия екип.
Тръмп заяви, че след „близо 20 часа" преговори „има само едно нещо, което има значение – ИРАН НЕ Е СКЛОНЕН ДА СЕ ОТКАЖЕ ОТ ЯДРЕНИТЕ СИ АМБИЦИИ!"
„В много отношения договорените точки са по-добри, отколкото да продължим военните си операции до край, но всички тези точки нямат значение в сравнение с това да позволим ядрената енергия да бъде в ръцете на такива нестабилни, трудни и непредсказуеми хора", каза той.
Преговорите в Пакистан, които продължиха близо 21 часа не дадоха резултат. Срещите в Исламабад бяха първите преки между САЩ и Иран от повече от десетилетие и най-високото равнище на контакти от Ислямската революция през 1979 г. насам.