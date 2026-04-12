В Перу избират девети президент за десет години

Перуанците гласуват за своя девети президент за десет години. Южноамериканската държава е белязана от нарастваща несигурност и голямо недоверие към политиците, пишат Франс прес и БТА.

Според най-новите допитвания никой от рекордните 35 кандидати не получава повече от 15% подкрепа от заявилите намерение да гласуват, което прави втория тур на 7 юни почти неизбежен.

Над 27 милиона избиратели могат да участват в изборите, на които ще бъдат определени новият президент и депутатите. Гласуването, което е задължително, отбелязва и връщането към двукамарен парламент за първи път от 1990 г. насам.

Перу е имало осем президенти от 2016 г. насам, половината от които са били отстранени от длъжност. Политиците са силно дискредитирани заради повтарящи се корупционни скандали. Бюлетината за гласуване показва нагледно сложността на изборите - дълга е 44 см.

Преди изборите по улиците на Лима скептицизмът е осезаем. Радио RPP съобщава, че поне 252 кандидати за различните мандати са били осъждани по наказателни дела. Тази атмосфера на недоверие се потвърждава и от проучване на "Латинобарометро" (Latinobarometro): над 90% от перуанците казват, че имат "малко" или "никакво доверие" в правителството и парламента си.

В проучванията Кейко Фухимори, кандидатка от дясното крило за четвърти път, леко изпреварваше комика и телевизионен водещ Карлос Алварес, ултраконсерватора Рафаел Лопес Алиага, 80-годишния центрист Рикардо Белмонт и кандидати от лявото крило.

Основното притеснение на избирателите остава липсата на сигурност. Миналата неделя 16% от избирателите все още не бяха решили за кого да гласуват, а 11% обмисляха да не гласуват за нито един кандидат.